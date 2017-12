Ústavný súd otvoril cestu k možnému impeachmentu prezidenta Zumu

Na archívnej snímke Jacob Zuma Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 29. decembra (TASR) - Ústavný súd Juhoafrickej republiky (JAR) dospel k záveru, že parlament nevyvodil dostatočnú zodpovednosť voči prezidentovi Jacobovi Zumovi v súvislosti so škandálom okolo renovácie jeho domu zo štátnych prostriedkov. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.Súd zároveň nariadil parlamentu, aby v súlade s príslušným článkom ústavy JAR zaviedol mechanizmus, ktorý by mohol viesť k odvolaniu hlavy štátu z funkcie.oznámil v piatok v priamom televíznom prenose sudca Chris Jafta.Príslušné rozhodnutie podporila väčšina členov ústavného súdu, na ktorý sa so sťažnosťou obrátilo viacero menších opozičných strán.Parlament vo svojej reakcii prisľúbil, že bude verdikt ústavného súdu rešpektovať.Ústavný súd už vlani rozhodol, že Zuma konal v rozpore s ústavou, keď použil milióny dolárov z verejných zdrojov na renováciu svojho súkromného sídla.Prezident oslabený viacerými ďalšími korupčnými škandálmi čelí silnému tlaku verejnosti, aby odišiel z funkcie ešte pred koncom svojho mandátu v roku 2019. Prežil však už viacero, minimálne osem pokusov o vyslovenie nedôvery v parlamente, kde má väčšinu jeho strana Africký národný kongres (ANC). Zuma však stráca podporu aj vo vnútri ANC, kde ho na poste lídra nedávno vystriedal Cyril Ramaphosa.