Ústavný súd posúdi ústavnosť novely volebného zákona

Košice 20. septembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR dnes prijal na ďalšie konanie podnet skupiny opozičných poslancov NR SR na posúdenie ústavnosti tohtoročnej novely volebného zákona. Zároveň však nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého ustanovenia.Podnet podali 43 opoziční poslanci zo strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina. Sú presvedčení, že právna norma, podľa ktorej budú doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v aktuálnom volebnom období vyhlásené najneskôr do 31. októbra 2017, upiera občanom volebné právo.Opozícia tiež tvrdí, že novela má byť v prospech košického primátora Richarda Rašiho (Smer-SD). Podľa opozície totiž má zabezpečiť, aby v prípade jeho zvolenia za predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) nenastúpil do čela mesta nový primátor, ale človek, ktorého si vyberie Raši. Koalícia obvinenia odmietla.vyhlásil v júli pre novinárov poslanec Martin Klus (SaS).Novelu volebného zákona parlament schválil v máji a po vetovaní prezidentom SR Andrejom Kiskom opätovne v júni.ÚS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna zároveň odmietol návrh Krajského súdu v Bratislave na posúdenie ústavnosti časti zákona o potravinách. Ide o ustanovenie, podľa ktorého orgán úradnej kontroly potravín pri opakovanom porušení povinností pri výrobe alebo predaji potravín uloží pokutu od jedného milióna do piatich miliónov eur. Dôvodom odmietnutia návrhu Ústavným súdom bolo nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.