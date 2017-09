Ústavný súd pozýva verejnosť na Deň otvorených dverí

Ústavný súd SR Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. septembra (TASR) - Zoznámiť sa s činnosťou Ústavného súdu (ÚS) SR a prezrieť si jeho priestory, ktoré sú inak verejnosti nedostupné, môžu dnes jeho návštevníci počas Dňa otvorených dverí. Súčasťou ponuky je sprievodný program vrátane hudobných vystúpení amatérskych i profesionálnych zoskupení.Záujemcovia si pozrú pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna ÚS, Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia, či kanceláriu predsedníčky ÚS. Vyskúšať si môžu talár ústavného sudcu a uvidia aj diela známych umelcov umiestnené v priestoroch súdu.ÚS SR je prístupný verejnosti do 16.15 h. Súčasťou oficiálneho programu, ktorý sa začína o 10.00 h, je krst Ilustrovanej Charty základných práv Európskej únie a symbolické odovzdanie Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky a ilustrovanej Charty ako učebných materiálov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyhodnocovať sa budú súťaže o najlepšie slohové práce na tému Spravodlivosť v paragrafoch a výtvarné práce na tému V zrkadle paragrafov.Návštevníci môžu darovať krv (od 8.30 do 10.00 h) a zapojiť sa do verejnej zbierky na externý automatizovaný defibrilátor (AED).Podujatie sa prvýkrát konalo minulý rok a navštívilo ho takmer 2000 ľudí. "Na základe vysokej účasti širokej verejnosti sme sa rozhodli založiť tradíciu organizovania Dňa otvorených dverí," uviedla predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková.