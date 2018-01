Ústavný súd v Rumunsku sčasti zamietol kontroverznú reformu súdnictva

Bukurešť. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 24. januára (TASR) - Rumunský ústavný súd zrušil v utorok niektoré časti kontroverznej reformy súdnictva, ktorú kritizujú predstavitelia opozície i Európskej únie. Oznámil to v predseda súdu Valer Dorneanu, ktorého citovala agentúra DPA.Podľa nálezu ústavného súdu sú niektoré časti reformy, týkajúce sa organizácie justičného systému, v rozpore s ustanoveniami rumunskej ústavy. O zvyšných častiach reformy súd rozhodne 30. januára.Príslušný legislatívny balík schválil rumunský parlament vlani v decembri vďaka podpore poslancov vládnej koalície zloženej zo sociálnodemokratickej a liberálnej strany. Podľa predkladateľov má reforma zlepšiť efektivitu rumunského súdnictva vrátane fungovania národného protikorupčného orgánu DNA.Rumunská opozícia, právni experti i predstavitelia EÚ vyjadrujú obavy, že prijatá legislatíva oslabí právomoci DNA a prospeje politikom zapleteným do korupcie. V Rumunsku sa preto opakovane konajú masové protesty - naposledy v nedeľu proti reforme demonštrovalo v Bukurešti približne 30.000 ľudí.So súdnou reformou nesúhlasí ani rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý ju ešte stále nepodpísal. V prípade, že by to definitívne odmietol, balík zákonov by sa vrátiť na opätovné prerokovanie do parlamentu. V súvislosti s utorkovým verdiktom ústavného súdu sa schvaľovacie konanie ešte predĺži.Rumunsko vstúpilo do EÚ v roku 2007, ale Brusel voči nemu stále uplatňuje špeciálny monitorovací mechanizmus s ohľadom na nedostatky vo fungovaní justície a rozšírenej korupcii. Únia v tejto súvislosti oceňuje fungovanie protikorupčného orgánu DNA, ktorý už usvedčil z korupcie vyše 1000 predstaviteľov vrátane expremiéra Adriana Nastaseho a ďalších popredných politikov.