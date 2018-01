Ústavy Slovenskej akadémie vied sa menia na verejné inštitúcie

Na archívnej snímke predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV) sa menia na verejné inštitúcie, upraví sa aj ich financovanie. Umožňuje to zákon o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára.SAV spravuje majetok štátu, no ten prejde na VVI. Vedci tak budú môcť tento majetok predať alebo inak zhodnocovať. Ak bude chcieť SAV nakladať s prioritným majetkom do hodnoty 25.000 eur, bude potrebný súhlas ministerstva financií. Ak pôjde o prioritný majetok v hodnote nad 25.000 eur, bude sa vyžadovať zároveň aj súhlas vlády. SAV napríklad nebude môcť darovať trvalo nepotrebný majetok neziskovej organizácii.Verejná výskumná inštitúcia bude osobitný typ právnickej osoby. Jej hlavnou úlohou bude najmä výskumná činnosť. Pôjde o právnickú osobu, ktorá bude na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou. Na rozdiel od viacerých doterajších výskumných organizácií, ktoré sú rozpočtovými organizáciami alebo príspevkovými organizáciami, bude VVI disponovať vlastným majetkom.Jej hlavným zdrojom budú finančné prostriedky poskytované zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu. Takéto inštitúcie sa budú môcť pritom uchádzať aj o ďalšie prostriedky z verejných zdrojov, najmä rezortné dotácie či iné granty. VVI by mohla aj podnikať.Zákon o verejných výskumných inštitúciách sa pripravoval od jesene 2014. Transformácia ústavov SAV mala pôvodne prebehnúť k 1.1.2016. Teraz sa počíta s dátumom 1.7.2018.povedal po schválení zákona parlamentom šéf SAV Pavol Šajgalík.Zmena umožní SAV podľa neho jednoduchšiu participáciu na európskych projektoch.doplnil.