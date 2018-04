Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. apríla (TASR) - Ústredná rada moslimov v Nemecku označila antisemitizmus za "hriech". Informovala o tom v utorok agentúra DPA.citovalo predsedu rady Aimana Mazyeka utorkové vydanie novín Rheinische Post.Mazyek to povedal v súvislosti s víkendovými vyjadreniami nemeckej kancelárky Angely Merkelovej pre izraelské médiá o tom, že Nemecko zažívaMazyek uviedol, že Merkelovej vyjadrenia bolipretože zdôraznila, že antisemitizmus sa nevrátil do Nemecka s utečencami, čo dokazujú štatistiky kriminality.podotkol Mazyek. Ako dodal, rada moslimov organizovala stretnutia medzi Židmi a utečencami a organizuje vzdelávacie programy. Súčasťou tohto úsilia sú pravidelné spoločné návštevy pamätných miest v bývalých nacistických koncentračných táboroch.V uplynulých týždňoch došlo v Nemecku k množstvu antisemitských útokov zo strany moslimov, pripomína DPA. Terčom posledného útoku sa stal muž so židovskou pokrývkou hlavy v berlínskej štvrti Prenzlauer Berg. Páchateľ útoku na neho kričal slovo "Žid" v arabčine. Napadnutý muž neskôr uviedol, že je izraelský Arab.Židovská žiačka na základnej škole v Berlíne bola taktiež šikanovaná zo strany starších moslimských žiakov, pretože, a vyhrážali sa jej smrťou.Židovské škôlky, školy a synagógy sú v krajine nepretržite strážené políciou.