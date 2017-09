Ústup džihádistov sprevádzajú finančné prevody do cudziny

Eurokomisár pre bezpečnú úniu Julian King. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. septembra (TASR) - Ústup ozbrojencov skupiny Islamský štát (IS, Dáiš) z predošlých pozícií v Iraku a Sýrii je sprevádzaný prevodmi peňazí, ktoré by mohli byť použité na realizáciu útokov v Európe. Varoval pred tým eurokomisár pre bezpečnostnú úniu Julian King počas dnešného stretnutia s členmi výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).Komisár pred europoslancami zdôraznil, že ide oSpresnil, že zatiaľ čo medzinárodná vojenská koalícia proti Islamskému štátu, na ktorej sa zúčastňujú viaceré krajiny EÚ, zaznamenáva vojenské úspechy proti tejto skupine v Iraku a Sýrii, Dáiš prevádza značné finančné prostriedky mimo týchto krajín.skonštatoval komisár.Správa OSN z augusta tohto roku upozornila, že IS posiela do zahraničia menšie a preto ťažšie vystopovateľné sumy peňazí a vo svojej stratégii sa zameriava najmä na Európu, kde dochádza k zrýchlenému tempu útokov. K finančným prevodom podľa tejto správy dochádza aj napriek tomu, že hlavné zdroja financovania IS - predaj ropy a vyberanie poplatkov od populácie na dobytých územiach - vysychajú práve zásluhou územných strát.V tomto kontexte sa často uvádza budúci osud Islamského štátu. Profesor Jean-Pierre Filiu z Inštitútu politických vied v Paríži pripomenul, že vojenská porážka IS sa zdá byť blízko, a preto je otázne, do akej podoby sa pretransformuje toto zoskupenie a nakoľko efektívne dokáže pokračovať v činnosti a využívať svoju celosvetovú sieť stúpencov a militantov ochotných pokračovať v džihádistickej kampani.