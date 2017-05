Utečenci z Indie začali hladovku. Chceli by si sami variť

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Selm 16. mája (TASR) - Desať utečencov z Indie začalo v Selme v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko protestnú hladovku. Dôvodom je fakt, že by si títo muži-sikhovia chceli sami pripravovať jedlo.Informáciu priniesol dnes Západonemecký rozhlas (WDR).Riešenie hľadal dnes v rozhovore s hladovkármi aj starosta mesta Selm Mario Löhr.Muži strávili predchádzajúcich šesť mesiacov v utečeneckom zariadení v Leverkusene, kde im vraj prisľúbili, že po preložení do Selmu budú umiestnení v riadnych obytných domoch a budú si môcť sami variť. Realita je však diametrálne odlišná.Muži bývajú v kontajnerovej dedine a jedlo im dodáva istá spoločnosť rovnako, ako aj ostatným obyvateľom. Ponuku starostu, v zmysle ktorej by im dodávateľ pripravoval špeciálnu stravu, sikhovia odmietli s tým, že budú pokračovať v hladovke až do splnenia ich želaní.