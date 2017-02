Utečenec dostal vo Švédsku za účasť na poprave vojakov doživotie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 16. februára (TASR) - Švédsky súd odsúdil dnes sýrskeho utečenca na doživotie za účasť na hromadnej poprave siedmich vládnych vojakov v Sýrii v roku 2012.Podľa sudcu okresného súdu v Štokholme Tomasa Zandera 46-ročný Sýrčan zastrelil útočnou puškou "za osobitne krutých okolností" človeka. Bol členom ozbrojenej skupiny, ktorá zabila ďalších šiestich sýrskych vojakov. Ku skupine sa pridal začiatkom mája 2012.Sýrčan sa k činu priznal, ale argumentoval, že by nemal byť trestne stíhaný, pretože rozsudky smrti nad vojakmi vyniesol legitímny súd, čo ale súd v Štokholme zamietol. Zamietol aj jeho argument, že iba vykonal príkaz, ktorý dostal.Podľa verdiktu súdu, ktorý má k dispozícii agentúra AP, sa Sýrčan v rokoch 2011 a 2012 zdržiaval v Taliansku, kde protestoval proti sýrskej vláde. Talianska polícia pomohla švédskym vyšetrovateľom pri jeho identifikácii pomocou odtlačkov prstov a záberov, ktoré ho zachytávajú, ako sa počas protestnej akcie nelegálne dostal na pôdu sýrskej ambasády v Ríme.Z Talianska sa odsúdený vrátil do Sýrie, odkiaľ neskôr zamieril do Švédska, kde v roku 2013 požiadal o azyl. Tamojšie orgány o popravách vojakov neinformoval a začiatkom roka 2016 dostal vo Švédsku štatút utečenca a povolenie na trvalý pobyt.V marci 2016 ho však vzali do väzby.Vo Švédsku podľa agentúry AP znamená doživotný trest zvyčajne desať rokov väzenia. Po odpykaní trestu má byť Sýrčan vyhostený zo Švédska bez možnosti návratu.