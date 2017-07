Utečenec z Iraku si pri Nitre otvoril pánske holičstvo

Na snímke asýrski kresťania. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Výčapy – Opatovce 22. júla (TASR) – Koncom roka 2015 vzbudil na Slovensku rozruch príchod 25 rodín z Iraku, utečencov z oblasti, ktorú obsadil Islamský štát. Príchod 149 asýrskych kresťanov zorganizovalo občianske združenie Pokoj a dobro so sídlom vo Výčapoch – Opatovciach v okrese Nitra.Asýrski kresťania sa po trojtýždňovej karanténe v záchytnom tábore v Humennom presunuli do Nitry a okolia. Do obce Výčapy – Opatovce prišli tri rodiny, jedna sa neskôr presťahovala do Nitry.zasmial sa starosta Jozef Holúbek.Väčšie problémy s integráciou majú najmä starší ľudia, ktorí stále majú problémy s komunikáciou v slovenskom jazyku. Aj oni sa však v rámci svojich možností usilujú zapájať do komunity a nespoliehať sa len na príspevky. Príkladom je 52-ročný Waleed Hano, ktorý si zhruba pred mesiacom otvoril v dome, v ktorom vo Výčapoch – Opatovciach žije, pánske holičstvo a kaderníctvo. Špecializuje sa na pánske účesy, holenie a úpravu brady. Má 25-ročné skúsenosti, pretože v rodnom Iraku mal kadernícky salón. Na Slovensku sa usiluje vlastnými silami uživiť desaťčlennú rodinu, okrem manželky a šiestich detí aj svoje dve sestry, s ktorými žije v jednej domácnosti.Zložitý integračný proces však nezvládli všetci Iračania rovnako dobre, ako Waleed Hano so svojou rodinou. Mnohí sa vrátili naspäť domov, ako dôvod udávali odlišnosť kultúr a smútok za domovom. V Nitre a vo Výčapoch – Opatovciach zostalo 14 rodín, spolu 71 ľudí. Niektorí z nich už majú plné pracovné úväzky. Cieľom občianskeho združenia je dosiahnuť, aby sa po skončení integračného procesu dokázali všetky rodiny postarať sa o seba bez ďalšej pomoci. Projekt integrácie je v súčasnosti v jeho polovici, nastavený je na tri roky.