ÚTEK NA VRTUĽNÍKU: Grécko zamietlo vydať vojakov do Turecka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo/Dimitri Messinis Foto: TASR/AP Photo/Dimitri Messinis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 25. apríla (TASR) - Grécky súd dnes odmietol novú žiadosť Turecka o vydanie troch z ôsmich tureckých vojakov, ktorí ušli do Grécka na vrtuľníku po minuloročnom neúspešnom vojenskom prevrate.Grécky najvyšší súd už predtým zamietol vydanie vojakov do Turecka, pretože by tam nemali spravodlivý proces a ich životy by mohli byť ohrozené, pripomenula agentúra AP. Na uvedené rozhodnutie reagovala turecká strana s pobúrením.Súd v Aténach sa dnes pri rozhodovaní o novej tureckej žiadosti stotožnil so stanoviskom prokurátora, podľa ktorého Ankara nepredložila žiadne nové dôkazy, ktoré by boli pre posudzovanie významné.Súd sa opäť zíde na budúci týždeň, aby rozhodol o žiadosti o vydanie zvyšných piatich tureckých vojakov.Všetci ôsmi piloti a palubní mechanici požiadali v Grécku o azyl.