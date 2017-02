Útočník Detroitu Red Wings Nyquist dostal dištanc na šesť zápasov

Gustav Nyquist (druhý vpravo) počas zápasu zámorskej hokejovej NHL. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. februára (TASR) - Útočník Detroitu Gustav Nyquist dostal od vedenia hokejovej NHL dištanc na šesť zápasov. Trest si vyslúžil zásahom hokejkou do tváre obrancu Minnesoty Jareda Spurgeona.Incident sa udial ešte v nedeľnom zápase, v ktorom domáca Minnesota uspela 6:3. Spurgeon poslal na ľad Nyquista, ktorý čepeľou trafil protihráča tesne pod ľavým okom. V stretnutí ho vylúčili na 2+2 minúty, Spurgeon vynechal niekoľko striedaní, kým mu zašili líce. Dvadsaťsedemročný Švéd v službách Detroitu príde podľa kolektívnej zmluvy o 158.333 amerických dolárov, ktoré poputujú do hráčskeho fondu. Informoval o tom oficiálny web zámorskej súťaže.