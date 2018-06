Útočník Ducksch novou posilou nováčika Fortuny Düsseldorf

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 24. júna (TASR) - Najlepší strelec druhej nemeckej Bundesligy Marvin Ducksch opúšťa futbalový klub FC St. Pauli a v kariére bude pokračovať v mužstve nováčika najvyššej súťaže Fortuny Düsseldorf.Podľa informácie agentúry DPA, oba kluby potvrdili prestup na sociálnych sieťach. Dvadsaťštyriročný Ducksch sa už len podrobí lekárskym testom a podpíše zmluvu. Podľa nemeckých médií zaplatí víťaz druhej najvyššej súťaže na účet St. Pauli 2 milióny eur. Ducksch mal v klube z Hamburgu zmluvu platnú do roku 2019.Minulú sezónu strávil na hosťovaní zo St. Pauli v druholigovom Holstein Kiel, v ktorom v 33 zápasoch strelil 18 gólov. Pomohol mužstvu do play off o najvyššiu súťaž, v nej ale prehralo s VfL Wolfsburg.