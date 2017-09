Útočník Michal Hudec ukončil kariéru, pri hokeji chce zostať

Na snímke Michal Hudec Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Michal Hudec sa rozlúčil s aktívnou kariérou. Štvornásobný majster Slovenska a účastník majstrovstiev sveta 2006 strávil medzi mantinelmi takmer dvadsať sezón, počas ktorých získal deväť cenných kovov. V zbierke úspechov má aj bronz z MS do 20 rokov vo Winnipegu 1999.povedal pre TASR Hudec, ktorý o necelý mesiac oslávi 38. narodeniny.Rozhodnutie zavesiť korčule na klinec nebolo podľa neho jednoduché.dodal syn známeho futbalového trénera Ladislava Hudeca.Michal Hudec naposledy pôsobil v tipsportligovom klube HC Nové Zámky, kde nosil na drese kapitánske céčko, ale najkrajšie časy na slovenských zimných štadiónoch zažil v materskom Slovane a v Banskej Bystrici, kde bol tri a pol sezóny kapitán tímu. V českej extralige si urobil dobré meno v Českých Budějoviciach. Okrem toho hral v americkej juniorskej lige USHL za Waterloo Blackhawks, obliekol si aj dres HK Trnava a jednu sezónu strávil v moravskom Vsetíne.pokračoval bývalý rýchly krídelník.So Slovanom získal Hudec štyri majstrovské tituly a jeden bronz, v drese Banskej Bystrice pridal striebro a dva bronzy. V českej extralige vybojoval bronz s Českými Budějovicami a na juhu Čiech si zahral aj Ligu majstrov.Odchovanec HC Slovan Bratislava odohral v slovenskej extralige 470 zápasov, v ktorých nazbieral 295 bodov (118+177). V Slovane hral v rokoch 1997-2003, 2004-2005 a 2011-2012. V sezónach 2010-2011 a 2012-2016 pôsobil v HC Banská Bystrica, odkiaľ putoval do Nových Zámkov a pomohol tímu k historickému postupu do najvyššej súťaže. V českej extralige odohral 294 duelov s bilanciou 66 gólov a 144 bodov. V USHL nastúpil za Waterloo na 54 zápasov, v ktorých získal 47 bodov (22+25). V slovenskej reprezentácii odohral 40 zápasov a dal v nich 9 gólov. V roku 2006 bol na svetovom šampionáte v Lotyšsku, kde skóroval proti Ukrajine.Aj po skončení kariéry by rád zostal pri hokeji. "uzavrel Michal Hudec.