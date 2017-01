Útočník na juhu Číny zranil nožom 12 škôlkarov, päť je vážne zranených

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 4. januára (TASR) - Muž ozbrojený kuchynským nožom zranil dnes 12 detí v materskej škole na juhu Číny. Päť z nich je vo vážnom stave, avšak nie v ohrození života, informovala miestna polícia.K útoku došlo v oblasti mesta Pching-siang v provincii Kuang-si. Páchateľ vnikol do triedy v momente, keď škôlkari jedli. Prítomné učiteľky sa snažili brániť za pomoci stoličiek. Podarilo sa im privolať políciu, ktorá muža zadržala.Podľa miestnych úradov išlo o 41-ročného miestneho obyvateľa menom Čchin Pcheng-an. Pravdepodobným motívom jeho činu bola pomsta za údajné šikanovanie zo strany spoluobčanov. Do škôlky sa dostal pod zámienkou, že si ide vyzdvihnúť vlastné dieťa.Čína v posledných rokoch zaznamenala niekoľko podobných incidentov, keď útočníci vnikli do škôl a dobodali tam deti. Páchatelia sa týmto spôsobom zväčša chceli pomstiť za skutočné či domnelé krivdy, ktoré im spôsobila spoločnosť.