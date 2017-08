Útočník na vojakov v Bruseli sa vlani liečil na psychiatrii

Na archívnej snímke belgickí vojaci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. augusta (TASR) - Občan Belgicka somálskeho pôvodu, ktorý minulý piatok napadol v Bruseli troch belgických vojakov sa vlani v apríli liečil v psychiatrickej liečebni, informovala v pondelok tlačová agentúra Belga.Muža, ktorý v piatok večer zaútočil nožom na vojakov hliadkujúcich v centre belgického hlavného mesta, vojaci zneškodnili streľbou. Prokuratúra potvrdila, že strelným zraneniam podľahol.Agentúra Belga s odvolaním sa na vyjadrenie právnika Norberta Demeulenaera, ktorý somálskeho útočníka v minulosti zastupoval, uviedla, že vlani v apríli pobudol tento muž niekoľko týždňov na psychiatrickej liečebni v Eeklo. Hospitalizovaný bol po incidente na pracovisku.uviedol Demeulenaere.K zodpovednosti za piatkový útok na vojakov sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), pričom uviedla, že páchateľ "Útočník pracoval niekoľko rokov ako zvárač v hutníckej spoločnosti v Eeklo vo Východnom Flámsku. Minulý rok 7. apríla napadol skrutkovačom niekoľkých svojich kolegov.V tomto období požiadal o pomoc právnika Demeulenaera v spore so svojím bývalým zamestnávateľom. Následne bol zatknutý a na odporúčanie právnika prijatý na liečenie do psychiatrickej liečebne, ktorú opustil po dva a pol týždni.Jeho právnik mu pomohol získať nemocenské dávky a podporoval ho aj pri hľadaní novej práce, avšak v polovici mája 2016 sa ich kontakty prerušili.priznal právnik.dodal Demeulenaere.