Útočník Norimbergu Zreľák si zlomil na tréningu nohu, čaká ho operácia

Norimberg 11. septembra (TASR) - Slovenský futbalový útočník Adam Zreľák si v nedeľňajšom tréningu jeho klubu 1. FC Norimberg zlomil nohu a musí na operáciu. Nemeckému druholigistovi bude chýbať bližšie nešpecifikované obdobie.Podľa informácie na klubovom webe prišlo ku zraneniu pred pondelňajším ligovým zápasom s FC St. Pauli. Podrobné vyšetrenie na klubovej klinike preukázalo zlomeninu priehlavkovej kosti na pravej nohe. Už o niekoľko dní sa 23-ročný bývalý reprezentant SR 21 musí podrobiť operácii a potom nastúpi rekonvalescenciu. Trénerovi Michaelovi Köllnerovi tak nebude k dispozícii zrejme niekoľko týždňov.Zreľák prestúpil do Norimbergu v lete z FK Jablonec. Na ME futbalistov do 21 rokov v Poľsku bol kapitánom výberu trénera Pavla Hapala.