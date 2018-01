Útočník Patrik Koyš sa vrátil z L. Mikuláša do Košíc

Ilustračný záber. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 31. januára (TASR) - Kariéra slovenského hokejového útočníka Patrika Koyša bude pokračovať v HC Košice. Do tímu "oceliarov" sa vrátil po tom, čo mu skončilo hosťovanie v MHk 32 Liptovský Mikuláš. O staronovej posile informovala oficiálna stránka košického klubu.Koyš prišiel do Košíc pred sezónou 2017/2018. V drese "oceliarov" odohral 16 zápasov, v ktorých mal bilanciu 1 gól a 8 asistencií. V závere novembra putoval v rámci výmeny do Liptovského Mikuláša, v ktorého drese odohral ďalších 10 stretnutí (bilancia 2+6). Posledným zápasom v drese Liptákov sa paradoxne stal súboj 47. kola na ľade Košíc. Okrem dvoch spomínaných klubov už v najvyššej slovenskej súťaži pôsobil aj v Martine, Poprade a v Trenčíne.