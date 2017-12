Útočník Rangelo Janga mieri z Trenčína do KAA Gent

Na snímke vpravo Rangelo Maria Janga. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Belgický futbalový klub KAA Gent s najväčšou pravdepodobnosť angažuje útočníka AS Trenčín Rangela Jangu. Informoval o tom denník Šport.Dvadsaťpäťročný reprezentant Curacaa zažil vo Fortuna lige 2017/18 výbornú jeseň, keď strelil 14 gólov. Je tak na čele poradia ligových strelcov.povedal pre sobotňajšie vydanie Športu generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček, ktorý prestupovú čiastku nechcel konkretizovať.Janga prišiel do Trenčína v roku 2016 z holandského Dordrechtu. V predchádzajúcej sezóne odohral 31 zápasov a strelil štrnásť gólov. V minulosti do Gentu z Trenčína odišli Moses Simon a Samuel Kalu.