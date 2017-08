Útočník spod Eiffelovej veže sa vrátil na psychiatriu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. augusta (TASR) - Devätnásťročného Francúza, ktorý sa snažil v sobotu zaútočiť na príslušníkov bezpečnostných síl pri Eiffelovej veži v Paríži, prepustili dnes z väzby a premiestnili do psychiatrickej nemocnice. Odborné vyšetrenia totiž podľa parížskej prokuratúry preukázali, že muža nie je možné trestne stíhať, uviedla agentúra AP.Mladíka tak previezli do tej istej nemocnice, z ktorej ho prepustili len krátko pred samotným incidentom.Parížska protiteroristická prokuratúra dnes zároveň informovala o spustení ďalšieho vyšetrovania sobotňajšieho pokusu o útok, v rámci ktorého bude zrejme možné mladíkov psychický stav a spôsobilosť na trestné stíhanie opätovne posúdiť.Incident sa stal v sobotu okolo 23.30 h, keď muž oblečený v tričku parížskeho futbalového klubu Paríž St. Germain na kontrolnom stanovišti sotil do strážnika a potom s výkrikomvytiahol nôž. Narušiteľa sa však podarilo veľmi rýchlo premôcť a zadržať. Nikto neutrpel zranenia, no Eiffelovu vežu preventívne evakuovali.Podľa predstaviteľa blízkeho vyšetrovateľom, povedal muž počas vyšetrovania, že mal kontakty s militantom z Islamského štátu, ktorý ho povzbudil k útoku na bezpečnostné zložky.