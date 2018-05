Útočník z Liege v noci pred útokom vraždil v meste On na juhu Belgicka

Belgická špeciálna jednotka na mieste streľby v belgickom meste Liege 29. mája 2018. Štyri obete na životoch si v utorok vyžiadala rukojemnícka dráma v belgickom priemyselnom meste Liege. Útočník tam zastrelil dvoch policajtov a spolujazdca sediaceho v okoloidúcom aute. Následne ho zastrelili príslušníci špeciálnej policajnej jednotky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. mája (TASR) - Páchateľ utorkového útoku v belgickom meste Liege spáchal vraždu aj v noci z pondelka na utorok. Informoval o tom v stredu belgický minister vnútra Jan Jambon, ktorý tak potvrdil informácie belgických médií.K vražde došlo v meste On ležiacom na juhu krajiny. Podľa miestnych médií obeťou bol 30-ročný narkoman, ktorý bol usmrtený kladivom.Zdroje blízke vyšetrovaniu uviedli, že po útoku v meste On bol Benjamin Herman, neskorší páchateľ útokov a rukojemníckej drámy v Liege, na úteku.Belgické médiá spresnili, že Hermana polícia sledovala, pretože počas väzby v Lantine na východe Belgicka bol v kontakte s väzneným islamistom a zradikalizoval sa.Útok v Liege si vyžiadal tri obete na životoch. Podľa vyšetrovateľov všetko nasvedčuje tomu, že šlo o teroristický útok.Podľa belgickej prokuratúry Herman v Liege odzbrojil policajtky a ich zbrane použil proti nim i pri neskoršej streľbe. Následne zastrelil 22-ročného muža sediaceho v okoloidúcom vozidle, ktoré práve odchádzalo z parkoviska pri neďalekej strednej škole. Potom vošiel do školy, kde zadržiaval ženu ako rukojemníčku.Rukojemnícku drámu ukončili špeciálne policajné jednotky, ktoré Hermana zastrelili. Pri útočníkovej paľbe bolo zranených niekoľko policajtov.Herman, narodený v roku 1982, má záznamy v registri trestov, vrátane krádeže, napadnutia a drogových trestných činov.