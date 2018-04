Útočník z Münsteru nemal povolenie na zbraň, ktorou sa zastrelil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Münster 9. apríla (TASR) - Muž, ktorý v sobotu popoludní vrazil s dodávkou do ľudí sediacich pred tradičnou reštauráciou v centre nemeckého mesta Münster a následne sa zastrelil, nemal na držbu samovražednej zbrane povolenie. Povedal to v pondelok minister vnútra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Herbert Reul.Úrady identifikovali páchateľa útoku ako duševne labilného 48-ročného Nemca Jensa R., ktorý mal v minulosti psychické problémy.povedal Reul v rozhovore pre rozhlasovú stanicu WDR 5. Ako sa predpokladalo, zdá sa, že išlo o duševne nestabilného a narušeného útočníka, ktorý dlhšie zvažoval, že si siahne na život, dodal.Polícia v pondelok spresnila, že list, ktorý Jens R. koncom marca zaslal susedovi a ďalším ľuďom, obsahovalTakisto nič nenasvedčuje tomu, že by mal útok politický motív či útočník ďalších spojencov.Tím lekárov z Univerzitnej nemocnice v Münsteri v pondelok oznámil, že traja zo zranených sú stále v ohrození života a nevie predpovedať, ako sa ich stav bude vyvíjať. Bezprostredne po incidente pred reštauráciou Kiepenkerl neďaleko miestneho dómu zomreli dvaja ľudia, zranenia utrpelo okolo 20 osôb.