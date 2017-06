Útočník z mosta London Bridge si chcel prenajať väčšie nákladné auto

Ľudia sa pozerajú na kvety na mieste útoku pri Potters Field Park v Londýne. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Londýn, 10. júna (TASR) - Krviprelievanie počas minulotýždňového útoku na moste London Bridge v Londýne mohlo dopadnúť ešte horšie. Jeden z útočníkov si totiž chcel prenajať väčšie nákladné auto, ktoré mohlo zabiť viac ľudí, no jeho platba bola zamietnutá. Útočníci tiež boli zastrelení skôr ako sa stihli vrátiť k dodávke, v ktorej mali uložené zápalné bomby, píše agentúra AP.Britská polícia v sobotu po týždňovom vyšetrovaní zverejnila detaily, podľa ktorých sa Khuram Butt pôvodne snažil prenajať 7,5-tonové nákladné auto. Zamýšľané auto bolo podobné tomu, ktoré bolo použité pri minuloročnom útoku na juhofrancúzske mesto Nice, pri ktorom zahynulo 86 ľudí.Po zamietnutí platby si Butt a jeho dvaja komplici prenajali menšiu dodávku, ktorou namierili do davu, potom vyskočili z vozidla a pokračovali zúrivým bodaním do okoloidúcich. Ich útok si vyžiadal osem obetí na životoch a vyše 40 zranených. Bol to už tretí smrtiaci útok vo Veľkej Británii v priebehu troch mesiacov.Po tom ako opustili malú bielu dodávku, použili muži 12-palcové nože s jasnými ružovými čepeľami, povedal Dean Haydon, šéf protiteroristickej jednotky Metropolitnej polície.Polícia tiež uviedla, že vo vozidle bolo objavených niekoľko zápalných bômb a v dome jedného z útočníkov sa našla kópia Koránu, ktorá bola otvorená na stránke "popisujúcej mučeníctvo".Vyšetrovatelia sa domnievajú, že tri obete boli zabité na moste, vrátane jedného muža, ktorý bol zhodený do Temže. Útočníci potom opustili vozidlo a dobodali na smrť piatich ľudí v rušnej londýnskej štvrti Borough Market, povedal Haydon. Polícia sa domnieva, že dodávku riadil Butt.