Útočník z New Yorku sa zradikalizoval po príchode do USA

Snímka z miesta nešťastia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. novembra (TASR) - Uzbecký imigrant obvinený z utorkového teroristického útoku v newyorskom Manhattane sa radikalizoval po príchode do USA, uviedol v stredu guvernér štátu New York Andrew Cuomo. Potvrdil tiež, že útočník, ktorý vrážal autom do chodcov a cyklistov a ôsmich z nich zabil, zanechal na mieste činu odkaz zmieňujúci sa o džihádistickej skupine Islamský štát (IS).povedal Cuomo pre televíziu CNN. Útočníka označil za, ktorý sa pokúsil šíriť hrôzu. Bližšie podrobnosti o jeho ručne napísanom odkaze guvernér neposkytol.Televízia NBC News s odvolaním sa na policajné zdroje informovala, že v odkaze nájdenom vnútri pikapu použitého pri útoku sa píše:Podľa správy vyšetrovatelia vo vozidle, ktoré si zadržaný podozrivý prenajal, objavili aj nôž.Americké médiá uviedli, že útočníkom bol Sayfullo Saipov, 29-ročný muž z Uzbekistanu, ktorý prišiel do USA legálne v roku 2010. Vodičský preukaz mal vystavený na Floride, v poslednom čase však zrejme býval v New Jersey. Podľa úradných záznamov pracoval ako vodič nákladných áut a istý čas jazdil aj pre spoločnosť Uber.Saipov je naďalej vo väzbe v nemocnici, kam ho previezli po tom, ako ho pri snahe utiecť z miesta činu postrelili policajti. Podľa zdroja agentúry AP bol pri vedomí po operácii a vyšetrovatelia sa od neho snažili získať informácie o útoku. Preverovali tiež jeho zázemie a kontakty, aj keď podľa Cuoma išlo zjavne o činÚtočník v utorok popoludní miestneho času na cyklistickej ceste neďaleko Svetového obchodného centra v dolnom Manhattane zámerne vrazil do chodcov, cyklistov a následne do školského autobusu. Zabil osem ľudí a 11 ďalších vážne zranil.Medzi mŕtvymi je jeden Belgičan, ako aj piati Argentínčania, ktorí v New Yorku oslavovali 30. výročie maturity. Medzi zranenými sú študenti a zamestnanci školy zo školského autobusu, píše AP.Uzbekistan medzitým ponúkol Spojeným štátom pomoc pri vyšetrovaní po správach, že zadržaný podozrivý z útoku je občanom tejto stredoázijskej republiky.uviedol vo vyhlásení uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev.