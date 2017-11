Útočník z New Yorku stojí pred súdom, podľa obhajcu trpí bolesťami

Útočník z New Yorku Sayfullo Saipov sa postavil pred súd. 1. november 2017, New York. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. novembra (TASR) - Muža obvineného z utorňajšieho teroristického útoku v newyorskej štvrti Manhattan predviedli v stredu pred súd, ktorý rozhodol o jeho ponechaní vo väzbe. Sudca federálneho súdu v New Yorku zároveň vytýčil ďalšie pojednávanie na 15. novembra, informovala agentúra AP.Prisťahovalec uzbeckého pôvodu Sayfullo Saipov (29) bol prítomný v súdnej sieni aj napriek zraneniu, ktoré utrpel pri zásahu polície na mieste činu. Predviedli ho na vozíku, so spútanými rukami i nohami, pričom sa nevyjadroval k obvineniam z terorizmu, ktoré voči nemu vzniesla federálna prokuratúra.Utorňajší útok v okolí newyorského Svetového obchodného centra si vyžiadal osem obetí na životoch a 11 zranených. Páchateľ prenajatým autom vrážal do ľudí na cyklistickej ceste, až kým ho nezastavil náraz do školského autobusu. Po vystúpení z vozidla utekal s napodobneninami strelných zbraní, na čo ho zastavil výstrelmi privolaný policajt.Medzi usmrtenými osobami sú šiesti cudzinci - piati Argentínčania a jedna Belgičanka.Saipova so strelnými poraneniami previezli do nemocnice a po vypočutí ho v stredu obvinili z trestných činov súvisiacich s terorizmom. Podľa doterajších zistení ho k činu inšpirovali propagandistické materiály teroristickej organizácie Islamský štát, ktoré sa našli aj v jeho mobilnom telefóne. Útok údajne začal plánovať už približne pred rokom.Advokát zastupujúci Saipova v stredu povedal na súde, že jeho klient trpífyzickými bolesťami a potrebujeO vážnosti jeho poranení sa však ďalej nevyjadroval. Saipovovi právnici podľa AP na súde nepožadovali jeho prepustenie na kauciu.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) medzitým oznámil, že v danom prípade už nepátra po ďalšom podozrivom, identifikovanom ako Mukhammadzoir Kadirov (32) pochádzajúci takisto z Uzbekistanu. Hľadaného Uzbeka, ktorý bol jedným z priateľov Saipova, sa podľa AP medzičasom podarilo nájsť a vypočuť, pričom nie je jasné, či pri útoku zohral nejakú úlohu.