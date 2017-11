Útočník z newyorského Manhattanu vykonal svoj čin v mene IS

Newyorská policajtka stojí pri mŕtvom tele cyklistu prikrytom plachtou vedľa zničeného bicykla pozdĺž cyklotrasy v New Yorku 31. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. novembra (TASR) - Americké úrady objavili vo vozidle páchateľa utorkového teroristického útoku na newyorskom Manhattane odkaz, že čin bol vykonaný v mene džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v noci na stredu spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje.Odkaz napísaný v angličtine sa našiel v polododávke (pickupe), ktorou 29-ročný Sayfullo Saipov z Uzbekistanu zámerne vrazil do chodcov, cyklistov a následne do školského autobusu. Usmrtil pritom osem ľudí a približne 15 ďalším spôsobil zranenia. Šesť osôb zomrelo na mieste, dvaja ľudia skonali po prevoze do nemocnice.Najmenej 11 zo zranených sa nachádzajú vo vážnom, avšak nie v život ohrozujúcom stave. Incident sa odohral približne o 15.00 h miestneho času (20.00 h SEČ) na križovatke ulíc Chambers Street a West Street na dolnom Manhattane, pričom Saipov si vozidlo vyzdvihol z požičovne áut iba hodinu pred svojím útokom, tvrdia úrady.Saipov podľa agentúry AP prišiel do USA legálne v roku 2010. Najskôr žil v štáte Ohio, neskôr sa presťahoval na Floridu, avšak v uplynulom čase žil prechodne aj v štáte New Jersey. Pracoval ako šofér.Prípad sa vyšetruje ako terorizmus, keďže vykazuje jeho viaceré charakteristické znaky - páchateľ sa nesnažil vyhnúť ľuďom na chodníku ani v pruhu vyhradenom pre cyklistov, pričom automobilom zámerne zrýchľoval. Po vystúpení z vozidla kričal po arabskydržiac v oboch rukách nesmrtiace strelné zbrane.Polícia na mieste činu našla jednu paintballovú a jednu airsoftovú pištoľ. Útočník bol bezprostredne po svojom čine zneškodnený políciou, ktorá ho postrelila do oblasti brucha. Následne ho zadržali a previezli na ošetrenie do nemocnice. Podľa CNN sa predpokladá, že muž prežije a bude vydaný spravodlivosti na stíhanie.Guvernér štátu New York Andrew Cuomo označil útok za čin "osamelého vlka" a nepredpokladá, že ide o súčasť rozsiahlejšieho komplotu. Cuomo zároveň nariadil, aby bol vrcholec mrakodrapu One World Trade Center nasvietený červenou, modrou a bielou farbou na znak úcty k slobode a demokracii, uviedla jeho kancelária.Diplomatické orgány medzitým bez udania detailov oznámili, že medzi obeťami je niekoľko Argentínčanov a jeden Belgičan. Utorkový útok sa stal iba niekoľko blokov od bývalého komplexu Svetového obchodného centra (WTC), dejiska najväčšieho teroristického útoku v dejinách Spojených štátov z 11. septembra 2001.Americký prezident Donald Trump na čin mladého Uzbeka reagoval výzvou na zintenzívnenie preverovania identity imigrantov. Na sociálnej sieti Twitter útok označil za konaniepričom varoval, žeNewyorský starosta Bill de Blasio vyhlásil, že ide oVozidlá boli v ostatných rokoch použité ako účinné zbrane pri sérii teroristických útokov, ktoré sa odohrali v európskych mestách Nice, Londýn, Berlín, Barcelona či Štokholm. Vo väčšine prípadov sa k zodpovednosti za útoky prihlásil IS.