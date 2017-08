Útočníka, ktorý dobodal Češku v Hurgade, previezli na psychiatriu

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 7. augusta (TASR) - Egyptský hlavný prokurátor pre zločiny ohrozujúce národnú bezpečnosť nariadil prevoz Egypťana, ktorý v júli v letovisku Hurgada na pobreží Červeného mora dobodal na smrť dve nemecké a jednu českú turistku, na psychiatrickú kliniku. Tam posúdia jeho psychický stav. Informovala o tom dnes egyptská štátna tlačová agentúra MENA.Bezpečnostné zdroje uviedli pre agentúru Reuters, že Abd ar-Rahmán Šabán Abúkura sa pokúsil pridať k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), a vyšetrovatelia najprv odporučili, aby boli proti nemu vznesené obvinenia z terorizmu. Išlo totiž o prvý veľký útok na zahraničných turistov od podobného útoku spred roka v tom istom letovisku.Abúkuru zadržal hotelový personál a polícia ho následne zatkla. Útočník zranil aj ďalších troch turistov. Jeho psychický stav budú posudzovať 45 dní, dodala agentúra MENA.Útok sa stal práve v čase, keď sa Egypt zo všetkých síl snaží znovu oživiť turistický ruch, ktorý trpí vinou bezpečnostných hrozieb a rokmi politických nepokojov.Vláda prezidenta Abdala Fattáha Sísího bojuje proti islamistickému povstaniu, ktoré si na severe Sinajského polostrova vyžiadalo životy stoviek vojakov a policajtov a rozšírilo sa už aj do ďalších častí Egypta, pripomenula agentúra Reuters.Dobodaná 36-ročná česká turistka po útoku zo 14. júla bojovala v egyptskej nemocnici o život, ale 27. júla zomrela. Abúkura ju údajne zasiahol nožom do nohy a do chrbta. Pôvodné správy uvádzali, že jej zranenia nie sú vážne. Neskôr však české ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že sa jej stav dramaticky zhoršil. Potom oznámilo, že žena sa nachádza v stave klinickej smrti. Svoj boj o život prehrala v noci na 27. júla, napísal spravodajský portál Novinky.cz.