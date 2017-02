Útočníka s mačetou z Louvre obvinili z pokusu o vraždu

Na archívnej snímke policajti hliadkujú na uzatvorenom nádvorí múzea Louvre v Paríži v piatok 3. februára 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 11. februára (TASR) - Muža, ktorý pred týždňom v blízkosti parížskeho múzea Louvre zaútočil na vojenskú hliadku, obvinili z pokusu o viacnásobnú vraždu a združovania v teroristickej organizácii s cieľom spáchať teroristický útok. Oznámil to v piatok v Paríži úrad prokurátora.Podozrivý je v Paríži hospitalizovaný od piatka 3. februára, keď ho vojaci štyrikrát postrelili po tom, čo jedného z vojakov zranil v podzemnej časti nákupného centra Caroussel du Louvre, prepojeného so slávnym múzeom. Muž pri zatýkaní kládol aktívny odpor.Podľa prokuratúry zadržaný muž, identifikovaný ako 29-ročný Egypťan Abdalláh Ridá Rifáí Hamamí, zostáva hospitalizovaný v parížskej nemocnici. Jeho život však nie je ohrozený.Zadržaný muž spočiatku odmietal vypovedať, v utorok však začal spolupracovať, pričom vyšetrovateľom oznámil, že konal sám, na vlastnú päsť, bez komplica či komplicov a bez objednávateľa.Počas výsluchu priznal, že sa hlási k myšlienkam džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ale dodal, že od islamistov nedostal ani inštrukcie, ani tejto skupine neprisahal vernosť.Tvrdil tiež, že mu šlo o výlučne symbolické a pacifistické gesto - chcel posprejovať diela vystavené v Louvri. Jeho cieľom bolo spáchať útok na niečo výsostne francúzske a svojím konaním odsúdiť účasť francúzskych lietadiel na bombardovaní Sýrie.Vyhlásil, že nemal v úmysle usmrtiť vojakov, ktorí v rámci operácie Sentinelle hliadkujú v uliciach francúzskych miest, najmä v blízkosti tzv. citlivých objektov.Zdroj blízky vyšetrovaniu dnes podľa agentúry Reuters spresnil, že Egypťan urobil v Paríži dva bankové prevody, keď 31. januára a 1. februára zaslal na konto svojho egyptského rodáka žijúceho v Poľsku sumy vo výške 3000 a 2000 eur.