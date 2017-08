Útočníkom na stánok s kebabom pri Mníchove udelil súd väzenie a pokuty

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 10. augusta (TASR) - Traja muži, ktorí v roku 2015 zaútočili na predajňu kebabu na železničnej stanici neďaleko nemeckého Mníchova, dostali dnes na tamojšom súde tresty odňatia slobody.Trom ďalším obžalovaným udelil odvolací súd v Mníchove podmienečné tresty, pričom dvaja dostali aj pokuty.Skupina mužov 25. septembra 2015 vtrhla do stánku na stanici v meste Ebersberg s bejzbalovou palicou, tyčou od závesu a kladivom. Pri útoku zranili dvoch Afgancov a porozbíjali niekoľko okien.Dvaja hlavní páchatelia vo veku 36 a 28 rokov boli odsúdení do väzenia: prvý na štyri roky a tri mesiace, druhý na dva roky a štyri mesiace. Boli obvinení zo založenia ozbrojených skupín, z ťažkého ublíženia na zdraví, navádzania na násilie, vyhrážok a ničenia majetku.Ďalší 28-ročný muž, ktorý bol za trestné činy odsúdený v minulosti deväťkrát a už si odpykáva trest odňatia slobody za iný prípad, si musí odsedieť ďalších 14 mesiacov.Verdikty ešte nie sú právoplatné.Predsedajúci sudca vyhlásil, že muži nie sú zástancami radikálnych pravicových ideológií, ale dopustili sa nezmyselných xenofóbnych činov.povedal.Dvaja hlavní páchatelia po návšteve mníchovských slávností Oktoberfest vykrikovali urážky proti Afričanom a pokúsili sa zaútočiť na jedného muža. Keď už bola dvojica na železničnej stanici, udrela ďalšieho muža do hlavy.Po príchode domov povedali priateľom, že na nich zaútočili cudzinci a chcú sa preto pomstiť. Skupina mužov sa ozbrojila a vydala sa k stánku s kebabom, do ktorého štyria z mužov vtrhli, ostatní čakali vonku.