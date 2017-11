Útok Islamského štátu na utečencov si vyžiadal desiatky životov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 5. novembra (TASR) - Desiatky mŕtvych a veľké množstvo zranených si vyžiadal výbuch bomby vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur. Explózia, ku ktorej došlo v sobotu pri rieke Eufrat, kde sa zhromažďujú vnútorne vysídlení utečenci, je pripisovaná džihádistom z tzv. Islamského štátu (IS), uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktoré citovali agentúry Reuters a DPA.Nálož bola ukrytá v automobile. Lokalita, v ktorej došlo k výbuchu, je kontrolovaná Sýrskymi demokratickými silami (SDF), čo je označenie pre arabsko-kurdské milície podporované medzinárodnou vojenskou koalíciou pod velením USA. O incidente však neboli bezprostredne dostupné žiadne ďalšie podrobnosti.Podľa SOHR zaútočili militanti z IS na túto oblasť rovnakým spôsobom už aj v októbri, pričom zabili 18 ľudí.Sýrska občianska vojna, ktorú spustilo v roku 2011 potláčanie prodemokratických demonštrácií, sa postupne rozvinula do rozsiahlych bojov medzi vládnymi silami prezidenta Bašára Asada, "umiernenými" sunnitskými povstalcami, kurdskými jednotkami, salafistickými skupinami a IS, pričom každú z týchto strán podporujú iné zahraničné krajiny.Významným spojencom Damasku v boji proti Islamskému štátu je už dva roky Rusko, ktoré poskytuje Sýrii vojenskú podporu. Opozičné arabsko-kurdské milície majú zasa podporu medzinárodnej leteckej koalície na čele s USA. Konflikt si vyžiadal už viac než 330.000 obetí na životoch a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.