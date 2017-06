ÚTOK KAMIÓNOM V BERLÍNE: Viacerí zranení sa od decembra ešte liečia

Hasiči stoja 20. decembra v blízkosti vražedného kamiónu v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 5. decembra (TASR) - Takmer šesť mesiacov uplynulo od teroristického útoku na jeden z vianočných trhov v Berlíne, pri ktorom 19. decembra 2016 zomrelo 12 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Viacerí z nich však stále potrebujú zdravotnícku pomoc, informovali dnes nemecké internetové servery s odvolaním sa na splnomocnenca vlády zastupujúceho príbuzných obetí a zranených.Niekdajší krajinský premiér Porýnia-Falcka Kurt Beck uviedol, že sa naďalej lieči asi tucet spomedzi celkove asi piatich desiatok zranených. Sú medzi nimi aj takí, ktorí už dočasne mohli opustiť nemocnicu, do ktorej sa však museli vrátiť. Celkový počet poškodených v starostlivosti lekárov sa tak neustále mení.Na podporu pozostalých a zranených štát prispel doteraz podľa Becka sumou v rozmedzí 800.000-1.000.000 eur.Ako je známe, útok s pomocou uneseného poľského kamiónu realizoval odmietnutý žiadateľ o azyl z Tuniska Anis Amri, o ktorého radikalizácii síce nemecké bezpečnostné zložky vedeli a ktorého do septembra 2016 aj sledovali, avšak nepovažovali ho napokon za bezpečnostné riziko. Muža nezadržali ani napriek informáciám o jeho aktivitách pri obchodovaní s drogami.Po atentáte medzinárodne hľadaný Amri za doteraz neobjasnených okolností ušiel z Nemecka cez Francúzsko do Talianska, kde ho 23. decembra 2016 v Sesto San Giovanni v okolí Milána zastrelila policajná patrola po tom, čo sa pokúsil pri rutinnej kontrole vytiahnuť na mužov zákona zbraň.