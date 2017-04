Útok kamiónom v Štokholme má ďalšiu obeť, žena zomrela v nemocnici

Na archívnej fotografii je miesto tragického útoku kamióna v nedeľu 9. apríla 2017 v Štokholme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 28. apríla (TASR) - Na päť sa zvýšil počet obetí tohtomesačného útoku kamiónom v centre Štokholmu. Oznámila to dnes štokholmská polícia. Zraneniam podľahla nemenovaná žena-šesťdesiatnička, ktorá bola od incidentu hospitalizovaná v nemocnici v južnom Švédsku.Bilancia útoku v centre švédskej metropoly zo 7. apríla je po najnovšej aktualizácii päť mŕtvych a 14 zranených. K spáchaniu tohto činu sa priznal 39-ročný Uzbek Rachmat Akilov, ktorého zadržali a umiestnili do vyšetrovacej väzby. Motív jeho konania je zatiaľ nejasný.Akilov podľa vyšetrovateľov sympatizoval s extrémistickými skupinami. V roku 2015 sa pokúsil dostať do Sýrie, kde sa chcel pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Úrady vo Švédsku ešte vlani zamietli žiadosť tohto Uzbeka o azyl, podľa polície však nič nenasvedčovalo tomu, že by mohol spáchať útok.V súvislosti s útokom plánuje švédska vláda v zrýchlenom konaní sprísniť protiteroristickú legislatívu.Štokholmský útok bol štvrtým svojho druhu v Európe za ostatných 12 mesiacov. Vozidlá boli proti civilistom predtým použité v Londýne, Berlíne a Nice.