Útok na políciu na Champs-Élysées: Zadržali 4 príbuzných páchateľa

Na snímke, ktorú poskytla Noemie Pfisterová francúzski žandári hasia na bulvári Champs-Elysées auto, ktoré tesne predtým narazilo do ich auta, vybuchlo a začalo horieť 19. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 20. júna (TASR) - Štyria členovia rodiny muža zabitého po tom, ako v pondelok narazil autom do policajnej kolóny na parížskej ulici Champs-Élysées, sú vo väzbe. Oznámil to dnes úrad parížskeho prokurátora.Štvoricu príbuzných zadržali v noci nadnes v rámci protiteroristického vyšetrovania pondelkového útoku na Champs-Élysées.Policajní predstavitelia uviedli, že polícia muža registrovala ako radikálneho islamistu, a francúzsky premiér Édouard Philippe potvrdil, že muž mal povolenie na strelnú zbraň. Premiér povedal v pondelok pre televíziu BFM, že povolenie vlastniť zbraň bolo vydané ešte pred tým, ako sa útočník dostal do pozornosti úradov.Muž spôsobil silný výbuch a požiar, keď narazil autom plným zbraní a výbušnín do policajného vozidla na Champs-Élysées. Nikto ďalší pri incidente neutrpel zranenia. Útok sa stal v jednej z najrušnejších nákupných častí Paríža a asi 200 metrov od úradu francúzskeho prezidenta. Svetoznámu triedu, obľúbenú aj u zahraničných turistov, v noci nadnes znovu otvorili.