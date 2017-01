Útok na príslušníka ZVJS na súde vyšetruje polícia

Peter L. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava/Nitra 31. januára (TASR) - Útok na príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ktorý sa odohral v piatok 27. januára v priestoroch Okresného súdu v Nitre a ktorého aktérom bol na doživotie odsúdený trojnásobný vrah Peter Laduna, vyšetruje naďalej polícia v Nitre.uviedol dnes pre TASR Adrián Baláž - riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS.Podľa jeho slov samotné riziko fyzického útoku zo strany eskortovanej osoby nie je možné nikdy vylúčiť, a to bez ohľadu na počet a výstroj eskortujúcich.Útočníkom na súde bol 43-ročný Laduna, trojnásobný vrah, ktorému Najvyšší súd SR v novembri 2007 potvrdil doživotné väzenie. Laduna mal po príchode do pojednávacej miestnosti udrieť päsťou do tváre a zraniť mladého príslušníka ZVJS.Laduna v roku 2001 zastrelil pri prepadnutí zlatníctiev predavača v Novom Meste nad Váhom a predavačku v Šuranoch. Na svedomí má aj vraždu svojej 17-ročnej priateľky, ktorú podľa súdu zastrelil v lese a zakopal ju do jamy. Muža usvedčili z vrážd dvaja komplici, ktorí mu pomáhali pri lúpežiach v klenotníctvach. Na doživotie ho v januári 2007 odsúdil Krajský súd v Nitre. Najvyšší súd jeho odvolanie proti rozsudku zamietol. Pri rozhodovaní o treste mal k dispozícii aj znalecké psychologické posudky, podľa ktorých je malá pravdepodobnosť, žeby sa odsúdený vedel normálne začleniť do spoločnosti. Laduna bol už v minulosti odsúdený za sériu lúpeží.