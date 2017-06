Útok nožom na izraelského vojaka:Dievča z Palestíny podľahlo zraneniam

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Tel Aviv 2. júna (TASR) - Izraelská armáda dnes oznámila, že 16-ročná Palestínčanka, ktorá vo štvrtok nožom zaútočila na izraelského vojaka, dnes podľahla strelným zraneniam.Palestínsku tínedžerku postrelili izraelskí vojaci po tom, ako pri vchode do židovskej osady Mevo Dotan na západnom brehu Jordánu nožom zaútočila na hliadkujúceho izraelského vojaka.Ako spresnila agentúra AP, izraelský vojak utrpel pri útoku nožom ľahké zranenia. Palestínčanka bola v kritickom stave. Oboch ich previezli do nemocnice v Izraeli, kde dnes ráno dievča svojim zraneniam podľahlo.Útoky nožom, streľba alebo zámerné vrazenie autom do skupiny ľudí si od jesene roku 2015 vyžiadali životy 42 Izraelčanov, dvoch Američanov a jednej britskej študentky. Pri streľbe príslušníkov izraelských bezpečnostných síl prišlo o život najmenej 247 Palestínčanov - väčšina z nich boli podľa Izraela útočníci. Zvyšní zahynuli pri potýčkach s izraelskými vojakmi.Izrael vidí za krviprelievaním palestínsku vzburu, avšak Palestínčania tvrdia, že tieto násilnosti sú aj dôsledkom ich frustrácie zo zmrazeného mierového procesu a už niekoľko desiatok rokov trvajúcej izraelskej okupácie palestínskych území.