Útok nožom v japonskom rýchlovlaku si vyžiadal 1 mŕtveho a 2 zranených

Tokio 10. júna (TASR) - Útok nožom, ktorý sa odohral v japonskom rýchlovlaku neďaleko Tokia, si vyžiadal jedného mŕtveho a dvoch zranených, uviedla v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie miestnej polície.Polícia ďalej uviedla, že zadržala 22-ročného Ičira Kodžimu, keď vlak núdzovo zastavil v sobotu v noci na stanici Odawara západne od Tokia po tom, čo prijala tiesňové volanie, že vo vlaku sa nachádza muž ohrozujúci cestujúcich nožom. Vlak smeroval z Tokia do Osaky.Policajti našli Kodžimu nad mužom ležiacim v bezvedomí na podlahe vozňa s nožom zabodnutým do stehna. Tridsaťosemročného muža útočník bodol aj do krku. Obeť neskôr bodným zraneniam podľahla.Podľa polície sa Kodžima priznal, že útočil na cestujúcich. Polícia vyšetruje motív jeho konania. Japonské médiá informovali, že útočník sa cítil frustrovaný a mal pocit, že musí na niekoho zaútočiť.Odawarská polícia uviedla, že vyšetrovatelia našli na mieste činu aj mačetu, o ktorej sa predpokladá, že tiež patrila podozrivému, no zatiaľ nie je známe, ako ju použil. Podľa policajných informácií dve ženy vo veku okolo 20 rokov utrpeli zranenia na krku a iných častiach tela, no ich zranenia nie sú život ohrozujúce.Televízne zábery ukázali, ako sa niektorí cestujúci zúfalo snažia utiecť do iných vagónov.Japonsko je známe ako jedna z najbezpečnejších krajín sveta a násilné útoky sú tam zriedkavé. V roku 2005 sa však jeden muž v rýchlovlaku zapálil, pričom zabil seba a jedného cestujúceho a zranil takmer 30 ďalších osôb. Vyvolal tým výzvy na prísnejšie bezpečnostné opatrenia v rýchlovlakoch.