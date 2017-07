Útok Palestínčana v židovskej osade v Predjordánsku má už tri obete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. júla (TASR) - Útok mladého Palestínčana v židovskej osade v Predjordánsku si vyžiadal už tretiu obeť. Informovali o tom izraelské záchranné zložky.Palestínčan vnikol v piatok do príbytku v osade Halamiš, kde nožom zaútočil na štyroch ľudí. Útok neprežili dvaja muži vo veku 40 až 60 rokov a 60-ročná žena. Ďalšiu ženu odviezli so zraneniami do nemocnice. Prvé správy z oblasti hovorili o dvoch obetiach.Útočníka, údajne vo veku 19 rokov, postrelil sused obetí po tom, čo ho zalarmoval krik z vedľajšieho domu.K násiliu došlo na záver dňa, ktorý poznačili ozbrojené zrážky medzi palestínskymi demonštrantmi a izraelskými bezpečnostnými silami v Jeruzaleme a jeho okolí. Strety si vyžiadali životy troch Palestínčanov.Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok večer ostro odsúdil zabitie troch Palestínčanov. Šéf OSN okrem toho vyzval na dôsledné prešetrenie okolností ich smrti a na izraelských a palestínskych lídrov apeloval, aby sa zdržali konania, ktoré by situáciu mohlo ešte viac vyhrotiť. Na všetkých politických a náboženských lídrov sa obrátil s výzvou, aby pomohli zmierňovať napätie.