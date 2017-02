ÚTOK V BERLÍNE:Neoprávnene zadržaný Pakistanec opäť obvinil policajtov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. februára (TASR) - Muž, ktorého nemecká polícia neoprávnene zadržala pre podozrenie zo spáchania teroristického útoku kamiónom na jeden z vianočných trhov v Berlíne a bol prepustený deň po útoku z 19. decembra 2016, zopakoval obvinenia voči postupu nemeckých policajtov.Dvadsaťtriročný Pakistanec Navid B., ktorého krátko po útoku zadržali príslušníci nemeckých bezpečnostných zložiek na základe informácií očitého svedka, tvrdí, že musel 30 minút vydržať stáť v cele na bosých nohách pritláčaný policajtmi, pričom ledva dýchal. Navyše sa pre najnovšie vydanie týždenníka Die Zeit posťažoval, že jeden z príslušníkov polície mu známym pohybom pod krkom naznačil, čo ho čaká, pričom to vraj vnímal ako vyhrážku smrťou.Hovorca nemeckej polície to v prvej reakcii dnes poprel tvrdiac, že k žiadnym nezákonnostiam voči zadržanému nedošlo.Pakistanec, ktorý bol po prepustení na slobodu istý čas nezvestný, sa už koncom decembra pre britský denník The Guardian vyjadril, že policajti v Berlíne ho zbili. Aj toto tvrdenie však polícia poprela. Pre Guardian tiež povedal, že sa v Nemecku obáva o život.Spolková prokuratúra 20. decembra večer informovala o Pakistancovom prepustení na slobodu s tým, žezadržaným.Realizované úkony kriminálno-technického charakteru podľa prokuratúry nepriniesli dôkazy o prítomnosti podozrivého v kabíne kamióna.Pakistanec spáchanie teroristického útoku poprel.Navida B. zadržali na základe informácií očitého svedka, ktorý videl vodiča vystúpiť a istý čas ho aj sledoval, avšak následne ho stratil z dohľadu.