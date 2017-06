Útok v hotelovom komplexe na si vyžiadal najmenej 34 mŕtvych

Armádne vozidlá pred hotelovým komplexom s kasínom Resorts World Manila v skorých ranných hodinách 2. júna 2017 v Manile. Filipínska polícia a špeciálne jednotky zasahujú v hotelovom komplexe s kasínom v meste Pasay pri metropole Manila, odkiaľ boli v piatok nadránom miestneho času hlásené výbuchy a streľba. V hotelovom komplexe Resorts World Manila údajne po streľbe vypukol požiar. Server rappler.com informoval o viacerých zranených. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zranený muž pije vodu po explózii v hotelovom komplexe s kasínom Resorts World Manila v skorých ranných hodinách 2. júna 2017 v Manile. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 2. júna (TASR) - Najmenej 34 mŕtvych si vyžiadal dnešný útok ozbrojenca v luxusnom hotelovom komplexe s kasínom v meste Pasay pri filipínskej metropole Manila. Väčšina z obetí sa zrejme udusila dymom po tom, čo muž podpálil hracie stoly. Podľa polície sa neskôr sám zapálil a zraneniam podľahol, jeho telo našli v hotelovej izbe. Pri útoku utrpelo zranenia vyše 50 ľudí, informovala spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na miestne médiá.Muž vyzbrojený útočnou puškou M4 vtrhol do komplexu po polnoci miestneho času. Podľa polície však nešlo o teroristický útok, motívom činu mohla byť lúpež.vysvetlil šéf filipínskej polície Ronald Dela Rosa, ktorého citovala agentúra DPA.Podľa jeho slov ozbrojenec najprv podpálil benzínom hracie stoly a potom strieľal na LED obrazovky i na vchod do skladu, v ktorom sú žetóny. Nimi, v hodnote zhruba 20.000 dolárov, si potom naplnil batoh a utiekol.Organizácia SITE, monitorujúca aktivity džihádistov na internete, následne informovala, že k útoku sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS). Polícia to však označila za propagandu.