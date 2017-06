ÚTOK V MANCHESTRI: Abedi pred útokom volal do Líbye, tvrdí The Times

Salman Abedi, teroristický útočník z Manchesteru. Foto: twitter.com Foto: twitter.com

Londýn 1. júna (TASR) - Predpokladaný páchateľ samovražedného atentátu v britskom Manchestri niekoľko hodín pred útokom absolvoval sériu telefonátov do Líbye. Medzi kontaktovanými boli aj osoby, ktoré ho mohli inštruovať k útoku, napísal dnes s odvolaním sa na svoje nemenované zdroje britský denník The Times.Predpokladá sa, že 22-ročný Salman Abedi pred útokom zavolal svojej matke do Tripolisu, aby sa rozlúčil. Volal aj na niekoľko telefónnych čísiel v Líbyi, ktoré nie sú zaregistrované na žiadneho člena jeho rodiny.Abedi, britský občan líbyjského pôvodu, odcestoval z Tripolisu do Británie štyri dni pred útokom. Vyšetrovatelia atentátu z Manchestra sa teraz sústreďujú práve na túto jeho poslednú cestu do Tripolisu, pričom predpokladajú, že tam absolvoval inštruktáž o zostrojovaní výbušných zariadení a ich používaní. Britská polícia sa teraz tiež snaží zistiť, či Abedi dostal inštrukcie od tých, ktorým volal.K samovražednému útoku došlo večer 22. mája v multifunkčnej hale Manchester Arena v závere koncertu americkej speváčky Ariany Grande. Výbušninu podľa vyšetrovateľov aktivoval Salman Abedi. Zahynulo 22 ľudí vrátane 12 detí. Zodpovednosť za útok prevzala džihádistická organizácia Islamský štát.