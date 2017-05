ÚTOK V MANCHESTRI: Britská kontrarozviedka MI5 preveruje svoj postup

Policajti poskytujú informácie mužovi pred uzatvorenou cestou pred Manchester Arenou po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. mája (TASR) - Britská kontrarozviedka MI5 začala preverovať, ako postupovala v prípade varovných signálov o pravdepodobnom samovražednom útočníkovi Salmanovi Abedim, ktorý sa minulý týždeň v pondelok odpálil v koncertnej hale v Manchestri. Útok si vyžiadal 22 obetí na životoch a desiatky zranených. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Po minulotýždňovom bombovom útoku v Manchestri čelia britské bezpečnostné a spravodajské služby otázkam, ako im Abediho teroristické ambície mohli uniknúť. MI5 preto v tejto súvislosti spustila dve samostatné vnútorné vyšetrovania.Britská ministerka vnútra Amber Ruddová pre BBC na otázku, či tajné služby Abediho sledovali a či úradom neunikli signály, že by mohol pripravovať teroristický útok, odpovedala:Britské médiá totiž priniesli správy, že MI5 vedeli o Abedim. Objavili sa aj správy, že tajné služby vedeli aj o tom, že strávil istý čas v Líbyi, kde sa naučil vyrábať nálože.K samovražednému bombovému útoku došlo v pondelok 22. mája približne o 22.30 h miestneho času pred vstupom do manchesterskej multifunkčnej haly po koncerte americkej popovej speváčky Ariany Grande. Útočník sa odpálil po skončení koncertu, keď ľudia opúšťali halu.Polícia sa domnieva, že predpokladaný páchateľ útoku v Manchestri, 22-ročný Brit líbyjského pôvodu Salman Abedi, mohol byť členom extrémistickej siete.K zodpovednosti za tento útok sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).