Útok v New Yorku: Útočník svoj čin plánoval v mene Islamského štátu

Newyorský policajt a záchranár stoja pri mŕtvom tele cyklistu prikrytom plachtou vedľa zničeného bicykla pozdĺž cyklotrasy v New Yorku 31. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. novembra (TASR) - Muž obvinený z utorkového teroristického útoku v New Yorku svoj čin plánoval niekoľko týždňov a vykonal ho. Uviedol to v stredu predstaviteľ newyorskej polície.Zástupca policajného komisára John Miller novinárom povedal, že zadržaný muž mal pri sebe vlastnoručne napísané odkazy, ktorých podstatou bolo to, že džihádistická skupina Islamský štát (IS), informuje agentúra AP.Podozrivý, 29-ročný imigrant z Uzbekistanu, mal podľa Millera pri sebenožov okrem dvoch napodobenín strelných zbraní, ktorými mával na úteku pred tým, ako ho výstrelmi zastavil privolaný policajt. Doterajšie poznatky polície okrem toho útočníka spájajú s osobami, ktoré sú vyšetrované, samotný zadržaný však predmetom vyšetrovania dosiaľ nebol.Pri útoku z utorkového popoludnia vodič prenajatého pikapu vrážal do chodcov a cyklistov neďaleko Svetového obchodného centra. Zabil celkovo osem ľudí a ďalších najmenej 11 ďalších vážne zranil.Šéf newyorskej polície Joseph Nigro na spoločnom tlačovom brífingu mestských, štátnych a federálnych predstaviteľov oznámil, že štyria so zranených sú naďalej v kritickom, no stabilizovanom stave.