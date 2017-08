Útok zo strany KĽDR by bol podľa analytika samovraždou

Na kombosnímke zľava Kim Čong-un a Donald Trump. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) – Situácia medzi Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) a USA sa vyhrocuje, ale stále platí, že útok zo strany KĽDR by bola možná samovražda. Pre TASR to uviedol analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Dušan Fischer.vyhlásil analytik.Zároveň zdôraznil, že slovné prestrelky a "silácke vyjadrenia" amerického prezidenta Donalda Trumpa nepomáhajú.dodal.Podľa analytika by mali Spojené štáty americké a zvyšné mocnosti P5 (vrátane USA sem patrí Rusko, Čína, Británia a Francúzsko) presvedčiť Kim Čong-una o tom, že jeho režim môže prežiť aj bez nukleárnych zbraní.uzavrel Dušan Fischer.Austrálsky premiér Malcolm Turnbull dnes avizoval, že Austrália vstúpi do konfliktu, ak Severná Kórea zaútočí na Spojené štáty. USA a Austrália majú totiž podpísanú zmluvu o obrannej spolupráci (ANZUS), podľa ktorej má Austrália prísť USA na pomoc, ak by sa stali terčom útoku.KĽDR vo štvrtok (10.8.) vyhlásila, že zvažuje vystrelenie štyroch rakiet stredného doletu do oblasti amerického tichomorského ostrova Guam, kde majú Spojené štáty viacero vojenských základní. Strategické sily KĽDRuvádza sa vo vyhlásení zverejnenom severokórejskou tlačovou agentúrou KCNA.