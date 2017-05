Útoky na personál sú v nemocniciach takmer denne,nie každá má ochranku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) – Zdravotníci sa s útokmi na svoju osobu v pracovnom čase stretávajú takmer denne. A to i v čase, keď už majú vyššiu právnu ochranu zo zákona. Potvrdzujú to štátne nemocnice, ktoré TASR oslovila. Viaceré preto využívajú strážnikov či strážne služby, bez ochranky sú, naopak, veľké univerzitné nemocnice v Bratislave a Košiciach.K útokom dochádza najmä na centrálnych príjmoch, okrem pacientov býva agresívny aj ich sprievod. Niektorí rozbíjajú i nábytok. Najviac takýchto prípadov je v noci – najmä v piatok, cez víkendy a sviatky.povedala pre TASR hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra Stano Maťašovská. Najväčšia slovenská nemocnica napriek tomu momentálne strážnu službu nemá, prečo, neuviedla.Hrozba vysokých trestov za napadnutie zdravotníkov zaberá podľa sesterskej komory "iba sčasti". Riešenie vidí v osvete a ochrankách v rizikových priestoroch. Niektoré nemocnice ju majú, iné zase nie, vo vážnych prípadoch sa obracajú na políciu. Z oslovených siedmich štátnych nemocníc ju nemá UNB a košická univerzitná nemocnica. SBS si platí detská fakultná nemocnica na bratislavských Kramároch a prešovská nemocnica. Vlastných strážnikov zamestnáva martinská univerzitná nemocnica a žilinská fakultná nemocnica. TASR kontaktovala aj banskobystrickú fakultnú nemocnicu, na otázky zatiaľ neodpovedala.Skúsenosti z bratislavských urgentov ukazujú, že hrubo sa správajú najmä ľudia pod vplyvom alkoholu. Zamestnanci podľa Stano Maťašovskej čelia hlavne vulgárnym útokom. V posledných piatich rokoch ale v UNB zaznamenali i vyhrážky so zbraňou. Niektorí zdravotníci potrebovali po útokoch aj ošetriť.priblížila. Za ľahké poranenia označila tie od kopancov, škrabance, odreniny od hodeného nábytku či pokusu o škrtenie.Košická univerzitná nemocnica hovorí najmä o verbálnych napadnutiach, nie fyzických. V prípade ohrozenia zamestnancov volá policajtov. SBS v súčasnosti nezamestnáva, jej služby ale využívala začiatkom tohto roka.uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková. Služby poskytovala ASGuard security od februára tohto roka do konca marca, dvaja strážnici dostávali na hodinu asi 5,50 eur bez DPH.povedala pre TASR Dana Kamenická, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP). K incidentom dochádzalo okrem urgentu i na klinike detskej psychiatrie. Niekedy je v nemocnici podľa Kamenickej nutný i zásah polície, minulý rok ju museli volať dvakrát, tento takisto dvakrát. Ochranku DFNsP zabezpečuje AMG security, zmluva je platná od začiatku tohto roka do roka 2019. SBS-ka za to zinkasuje 185.000 eur s DPH.Prešovská fakultná nemocnica riešila vlani "sedem nežiaducich udalostí", tento rok zatiaľ žiadnu, ozrejmila pre TASR hovorkyňa Renáta Cenková. Ochranku si nemocnica platí, zmluvu má s SBS Shield na 24 mesiacov za 490.000 eur s DPH.Minulý rok nahlásil personál v žilinskej fakultnej nemocnici 75 prípadov agresívneho správania, išlo zväčša o verbálne útoky – nadávky, vyhrážanie, oplzlosti.skonštatovala hovorkyňa Viera Jurčiová. Hrubo sa však podľa nej správajú i ľudia dlho čakajúci na vyšetrenie či pacienti na psychiatrickom oddelení. Niektorí rozbijú aj dvere alebo stolík v čakárni. Nemocnica má na takéto prípady vlastnú stálu službu, v horších prípadoch sa obracia na políciu.Univerzitná nemocnica Martin nemá časté skúsenosti s útokmi pacientov, pre takéto prípady však zamestnáva vlastných strážnikov.