Útoky v Katalánsku: Pred barcelonský súd sa postavili štyria obvinení

Sanitka odchádza po skončení policajnej operácie na ceste pri španielskom meste Subirats 21. augusta 2017. Katalánska regionálna polícia potvrdila dnes zastrelenie 22-ročného Maročana Younesa Abouyaaqouba, medzinárodne hľadaného v súvislosti so štvrtkovým útokom dodávkou na rušnej triede v Barcelone. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Madrid 22. augusta (TASR) - Pred barcelonský súd sa dnes postavili štyria muži obvinení z členstva v teroristickej bunke, ktorá minulý týždeň útočila v Katalánsku a zabila 15 ľudí. Ku krviprelievaniu sa prihlásil tzv. Islamský štát.Ako informovala agentúra Reuters, vyšetrujúci sudca Fernando Andreu na neverejnom pojednávaní prečítal obvinenia, ktoré zahŕňajú terorizmus, vraždu či nezákonnú držbu zbraní. Vyšetrovanie však môže trvať mesiace či dokonca roky, než sa uskutoční súdny proces.Obvinení Driss Oukabir, Mohammed Aalla, Mohamed Houli Chemlal a Salah el Karib sú jediní z 12-člennej teroristickej bunky, ktorí prežili.Ďalších piatich zastrelila polícia v prímorskom meste Cambrils, kde v piatok pri útoku autom prišla o život jedna žena.Dvaja zahynuli pri výbuchu v dome v meste Alcanar ležiacom juhozápadne od Barcelony, keď pripravovali bomby deň pred štvrtkovým útokom v Barcelone.Posledným na slobode bol Younes Abouyaaqoub. Tohto medzinárodne hľadaného 22-ročného Maročana v pondelok zastrelila polícia západne od Barcelony pri obci Subirats. Práve on šoféroval dodávku, s ktorou vo štvrtok vrážal do ľudí na rušnej barcelonskej ulici Las Ramblas, pričom 13 z nich zabil viac ako 120 zranil. Potom ukradol auto a jeho vodiča dobodal na smrť.Väčšina z 12 podozrivých žila v meste Ripoll, ktoré sa nachádza v zalesnenej oblasti pod Pyrenejami severne od Barcelony v blízkosti francúzskych hraníc. V skupine prevažovali mladí muži marockého pôvodu.Podľa polície sa pas obvineného Drissa Oukabira našiel po útoku v Barcelone v opustenej dodávke. Na polícii sa prihlásil sám. Tvrdil, že je nevinný a že pas mu ukradol jeho 17-ročný brat Moussa, ktorého zabili v Cambrils.Mohammed Aalla je zasa majiteľom audi, s ktorým teroristi útočili v Cambrils. Jeden z jeho bratov, Said, zahynul v Cambrils, druhý, Youssef, zrejme pri výbuchu v dome v Alcanare.Mohamed Houli Chemlal sa dostal do rúk polície po výbuchu v Alcanare, pri ktorom bol zranený.Salah el Karib prevádzkoval internetovú kaviareň, odkiaľ sa podľa denníka La Vanguardia posielali peniaze do Maroka.