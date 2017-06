Útoky v Londýne, najmenej jeden mŕtvy a viacero zranených

Záchranky na London Bridge. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Policajti v lokalite Borough Market. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. júna (TASR) -si vyžiadal incident, ku ktorému došlo v sobotu večer na moste London Bridge v centre britskej metropoly, kde dodávka vyšla na chodník a zámerne vrazila do chodcov. S odvolaním sa na policajné zdroje to dnes uviedla spravodajská stanica BBC.Medzitým sa objavila správa, že po incidentoch na London Bridge a v lokalite Borough Market polícia zasahuje v Londýne aj na treťom mieste - ide o Vauxhall na juhu metropoly.Podľa BBC polícia teraz pátra po troch mužoch, ktorí môžu byť ozbrojení - údajne dlhými nožmi.BBC zosumarizovala, že v Londýne sa v noci nadnes odohrali tri incidenty, ktoré si vyžiadali viac ako jednu obeť a niekoľko zranených.K prvému incidentu došlo na moste London Bridge, kde dodávka zámerne vrazila do ľudí na chodníku. Podľa spravodajskej stanice BBC zranených bolo pritom asi päť ľudí. Dopravu na moste zastavili v oboch smeroch. Trasy autobusov, ktoré viedli cez most, odklonili.Svedkovia informovali, že biela dodávka vyšla z cesty na chodník, kde narazila do chodcov. Reportérka BBC Holly Jonesová, ktorá bola v čase incidentu na moste, uviedla, že vozidlo šoféroval muž. Auto šlo podľa nej rýchlosťou asi 80 km/h.Krátko na to velenie polície potvrdilo, že jej zložky zasahujú aj pri incidente v neďalekej lokalite Borough Market, kde páchatelia útočili nožmi. V oblasti sa strieľalo, ale nateraz nie je známe, kto použil strelné zbrane. Vzápätí sa objavila správa o policajnom zásahu vo Vauxhall. Podrobnosti o tomto incidente polícia zatiaľ neoznámila.O udalostiach v Londýne bola informovaná aj britská premiérka Theresa Mayová. Správu o nich dostal aj americký prezident Donald Trump.Británia pred týždňom znížila stupeň teroristickej hrozby v krajine z najvyššieho- vyhláseného po útoku v Manchestri z 22. mája -- na "vážny", teda druhý najvyšší z piatich. Vo štvrtok britské ministerstvo obrany oznámilo ukončenie týždňového nasadenia vojakov po boku policajtov, aby im pomohli zvládnuť zvýšenú úroveň ohrozenia terorizmom v krajine po spomínanom bombovom útoku v Manchestri, pri ktorom zahynulo 22 ľudí vrátane detí a tínedžerov.