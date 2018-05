ÚVO bude pôsobiť pri profesionalizácii verejného obstarávania s OECD

Na archívnej snímke Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 3. mája (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude spolupracovať pri profesionalizácii verejného obstarávania s OECD. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák spolu s riaditeľom Jednotky verejného obstarávania v rámci oddelenia integrity verejného sektora OECD Paulom Maginom.uviedol Hlivák. Zároveň doplnil, že Magina prijal ponuku a stal sa jeho poradcom pre otázky verejného obstarávania ako zástupca OECD.V rámci spoločného rokovania Hlivák informoval Maginu napríklad o dohode s akademickou obcou z hľadiska výchovy a vzdelávania odborníkov, ktorých chce ÚVO pritiahnuť do verejného obstarávania. Súčasne hovorili aj o reforme verejného obstarávania v podobe novely, ktorú úrad vo štvrtok spustil do legislatívneho procesu.Obaja sa dohodli na konkrétnej spolupráci v profesionalizácii verejného obstarávania. Hlivák pripomenul v tejto súvislosti vytvorenie komory verejných obstarávateľov.opísal predseda ÚVO.K tomu podľa neho slúžia aj opatrenia úradu v tom, aby napríklad prestal mýtus o tom, že len to najlacnejšie vysúťažené je najlepšie. Chcel by teda v spolupráci s OECD podporiť pri vyhodnocovaní ponúk v súťažiach využívanie pomeru medzi cenou a kvalitou.avizoval tiež Hlivák. Spočíva v tom, že sa zoberie zoznam konkrétnych tovarov alebo služieb, ktoré musia bežne všetky členské krajiny alebo ich podstatná časť nakupovať. Pozrie sa na konkrétny opis týchto zákaziek, aby sa vedeli nadefinovať tak, aby sa na Slovensku zvýšil počet podnikateľov alebo celkovo účastníkov verejného obstarávania. Súčasne sa týmto spôsobom bude úrad snažiť zabrániť rôznym dohodám v súťažiach.Spoluprácu so Slovenskom vyzdvihol aj Magina. Pripomenul, že je pre OECD dôležité podporovať reformy na Slovensku, ktoré je členom tejto organizácie. Čo sa týka samotnej profesionalizácie verejného obstarávania, presadzovanie týchto aktivít vidí OECD nielen na európskej úrovni, ale napríklad aj v ďalších krajinách, ako je Austrália, Nový Zéland alebo Čile.OECD podľa jeho slov spolupracuje s Európskou komisiou, aby vytvorili rámec pre kompetencie obstarávateľov.uviedol Magina.