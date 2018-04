ÚVO bude pri príprave tendra spolupracovať so Slovensko.Digital

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 28. apríla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude pri príprave tendra na IT systémy spolupracovať s občianskym združením Slovensko.Digital. Spolupráca s tretím sektorom má podľa úradu zabezpečiť transparentnosť celej súťaže, úrad ju preto považuje za veľmi dôležitú. Obe strany už tento týždeň podpísali memorandum o spolupráci.priblížil predseda ÚVO Miroslav Hlivák.Dôležitosť odbornej spolupráce vyzdvihuje a víta aj samotné občianske združenie Slovensko.Digital. "Slovensko míňa na štátne IT systémy 500 miliónov eur ročne a IT obstarávania sú zahalené podozreniami z korupcie, kartelov a nevýhodných podmienok pre štát," skonštatoval výkonný riaditeľ združenia Ján Hargaš. Verí preto, že sa im podarí nastaviť nové pravidlá pre transparentné a efektívne tendre.doplnil Hargaš.V úvodnej fáze spolupráce sprístupní ÚVO občianskemu združeniu technickú architektúru systémov či zabezpečí stretnutie so súčasným dodávateľom, aby sa oboznámil so štruktúrou subdodávateľov. Občianske združenie taktiež zhodnotí stav technickej dokumentácie a kvalitu zdrojového kódu, posúdi kvalitatívne a kvantitatívne hľadisko personálneho obsadenia IT oddelenia úradu a zváži, či do procesu prípravy súťaže sa zapoja aj ďalšie inštitúcie.