ÚVO oceňuje súčinnosť ZMOS-u pri príprave novely o obstarávaní

Na archívnej snímke predseda ZMOS Michal Sýkora. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. mája (TASR) – Novela zákona o verejnom obstarávaní sa nachádza v predbežnom pripomienkovom konaní. Je predpoklad, že na budúci týždeň pôjde do medzirezortného pripomienkového konania. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má ambíciu, aby sa ním vláda zaoberala do začiatku letných prázdnin. Uviedol to v piatok pre TASR predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák po stretnutí s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michalom Sýkorom. Novela zákona by mala byť účinná od októbra 2018.Predseda ÚVO ocenil pred médiami súčinnosť ZMOS-u pri príprave novely. Úrad si vypočul praktické problémy obcí a tomu prispôsobil textáciu novely." priblížil navrhované zmeny.Ku kontroverzným firmám, ktoré sa zúčastňujú obstarávaní, Sýkora uviedol, že to bola jedna z tém rokovaní.konštatoval a dodal, že ide o proces v ktorom potrebujú pomoc ÚVO.Podľa Hliváka sa dohodli aj na komunikácii o používaní nových pravidlách obstarávania, príkladoch správnej a nesprávnej praxe, na motivačných opatreniach pre lokálnych podnikateľov.avizoval šéf ÚVO s tým, že obce, ktoré nemajú dostatok personálnych kapacít, by si zdieľali poznatky.