ÚVO odhalil chybu pri zmluve k údržbe zelene, Bratislave hrozí pokuta

Bratislava 21. októbra (TASR) – Hlavnému mestu hrozí pokuta. V apríli totiž uzatvorilo priamym rokovacím konaním zmluvu k starostlivosti o mestskú zeleň v nevyhnutnom rozsahu so súkromnou spoločnosťou. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre TASR ale uviedol, že na takýto postup neboli splnené zákonné podmienky, a preto starostlivosť o zeleň v Bratislave v čase trvania zmluvy bola zabezpečená protizákonne. Podobný prípad úrad rieši aj pri zmluve na verejné osvetlenie.Bratislava v minulom roku vyhlásila nový tender na štvorročnú komplexnú starostlivosť o zeleň v Bratislave za 13,86 milióna eur bez DPH. V rámci tohto verejného obstarávania ÚVO riešil námietky, v rámci ktorých vydal rozhodnutie a nariadili súťaž zrušiť.vysvetlil hovorca ÚVO Ján Mažgút. Magistrát túto povinnosť akceptoval a podmienku odstránil.Keďže sa ale hlavné mesto dostalo v rámci tohto procesu verejného obstarávania niekoľko krokov späť, uzavrelo priamym rokovacím konaním so súkromnou spoločnosťou na istý čas zmluvu v celkovej hodnote 691.781 eur bez DPH, aby bola v Bratislave zabezpečená starostlivosť o zeleň. Toto priame rokovacie konanie ÚVO skúmal a zistil, že neboli splnené zákonne podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.podotkol Mažgút.Súťaž na komplexnú starostlivosť o zeleň nie je podľa hovorkyne Bratislavy Zuzany Onufer stále ukončená pre rôzne obštrukcie a konkurenčný boj uchádzačov. "podotkla. Prečo museli v apríli uzavrieť zmluvu so súkromnou spoločnosťou priamym rokovacím konaním vysvetľuje tým, že mesto je povinné zabezpečiť starostlivosť o zeleň v zmysle zákona o hlavnom meste Bratislave. V zmluve sa píše, že sa uzatvorila z dôvodu vzniku mimoriadnej naliehavosti vo vzťahu k možnému ohrozeniu zdravotného stavu Bratislavčanov.povedala Onufer s tým, že platnosť kontraktu skončila v septembri. Aktuálne je starostlivosť o zeleň zabezpečená podľa jej slov v zmysle zákona, a to zadaním zákaziek na konkrétne druhy služieb.